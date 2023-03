Maroc: Achraf Hakimi jouera face au Brésil en match amical

Le joueur marocain du PSG Achraf Hakimi. PSG via Getty Images - Aurelien Meunier - PSG

L'international marocain du PSG Achraf Hakimi a été appelé lundi 13 mars pour disputer les prochains matchs amicaux du Maroc par le sélectionneur Walid Regragui qui lui a apporté son soutien après sa mise en examen pour viol en France. « Il est serein, c'est le plus important. Nous, on est avec lui, il y a la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf », a déclaré Regragui lors de la présentation des joueurs convoqués pour les rencontres des Lions de l'Atlas contre le Brésil (25 mars à Tanger) et le Pérou (28 mars à Madrid). « C'est quelqu'un de fort sur et en dehors du terrain. Il faut qu'il pense au football d'abord et il y a des gens qui vont s'occuper de ces affaires-là pour lui », a-t-il ajouté, précisant qu'il avait parlé au joueur depuis qu'il a été visé par les accusations de viol. Le défenseur du Paris Saint-Germain a été mis en examen pour viol le 3 mars après avoir été accusé par une femme de 24 ans de l'avoir violée le 25 février chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Des accusations qu'il conteste.