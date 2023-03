Éliminatoires CAN 2023: le retour de Geoffrey Kondogbia avec la Centrafrique

Le milieu de terrain centrafricain Geoffrey Kondogbia, avec le maillot de l'Atlético de Madrid. Twitter / @AtletiFR

Troisième de sa poule, la Centrafrique jouera contre Madagascar les 23 mars (à Antananarivo) et 27 mars (à Douala, au Cameroun) à l’occasion des 3e et 4e journée des qualifications. Le sélectionneur Raoul Savoy a convoqué Geoffrey Kondogbia. Pourtant, le défenseur central de l’Atletico Madrid avait annoncé sa mise en retrait de la sélection en août 2021. Raoul Savoy a visiblement trouvé les mots pour convaincre celui qui avait marqué son premier but avec Les fauves face au Rwanda en 2018. Le natif de Nemours, 30 ans, sera un atout précieux pour ces deux rencontres déjà cruciales pour la Centrafrique.