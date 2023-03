Eliminatoires CAN 2023: la liste du Sénégal sans Edouard Mendy, avec un « Tanzanien »

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a publié sa liste pour la double confrontation face au Mozambique les 24 mars (Diamniadio) et 28 mars (Maputo) comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications. La grosse surprise est sans doute la présence de Pape Ousmane Sakho qui joue dans le championnat tanzanien.

Ce n’est pas un inconnu pour le public sénégalais, ni même africain puisque Pape Ousmane Sakho a été récompensé du prix du but de l’année lors des derniers CAF Awards. Mais, l’attaquant des Simba SC a quand même effectué un grand saut en passant du championnat tanzanien à la tanière des Lions pour faire partie des joueurs qui vont affronter le Mozambique pour les éliminatoires de la CAN 2023.

L’ancien joueur de Teungueth FC surtout des suiveurs du Sénégal grâce à ses buts spectaculaires avec son club Simba SC, 22 titres de champions de Tanzanie, et deuxième de sa poule en Ligue de champions.

Mendy, Diallo, Sarr, absents

Si le virevoltant milieu offensif a décroché sa convocation, c'est aussi en partie à cause des nombreux blessés chez les champions d’Afrique. Ce que confirme à demi-mots Aliou Cissé. « Beaucoup de nos joueurs n’ont pas eu de temps de jeu et nous avons également des blessés. En réalité, ce sont des difficultés qui sont là depuis la Coupe du monde. On connaît les qualités de Pape Ousmane Sakho, on le suit depuis deux ans. Il n’y a pas de discrimination, l’équipe nationale est ouverte à tous les joueurs. C’est pourquoi on a fait appel à lui ».

La liste de Cissé enregistre en effet beaucoup d’absents avec le forfait des cadres comme Edouard Mendy, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté ou Ismaila Sarr. D’autres joueurs, en manque de temps de jeu (Pape Abou Cissé et Fodé Ballo-Touré), n’ont pas été appelés non plus.

Sadio Mané, qui avait déclaré forfait sur blessure pour la Coupe du monde 2022, est de retour après avoir repris la compétition avec son club, le Bayern Munich.

📋 Liste des 24 joueurs retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour la double confrontation contre le Mozambique, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. #AFCON2023Q pic.twitter.com/JdFpdYkrOI — FSF (@Fsfofficielle) March 17, 2023

