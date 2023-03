Eliminatoires CAN 2023: L’Algérien Islam forfait

L'attaquant algérien Islam Slimani, le 19 janvier 2015. AP - Themba Hadebe

Islam Slimani, meilleur buteur de l’histoire de la sélection, ne sera pas présent pour la double confrontation face au Niger jeudi 23 et lundi 27 mars, en raison d’une blessure à la cuisse. Le sélectionneur Djamel Belmadi a fait appel à Baghdad Bounedjah pour pallier cette absence. Bounedjah n’avait plus été appelé depuis la CAN au Cameroun, il y a plus d’un an.