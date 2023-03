Éliminatoires CAN 2024: le Bénin marque son premier point après un nul face au Rwanda

Le Béninois Steve Mounié, lors de la CAN 2019. AFP - OZAN KOSE

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

Après une défaite face au Sénégal (3-1) et une autre contre le Mozambique (1-0), le Bénin a enchainé avec un match nul, cette fois face aux Rwandais. Les hommes de Gernot Rohr n’ont pas réussi à relever le défi d’une première victoire dans cette campagne de qualification pour le CAN 2024 en Côte d’Ivoire, mais ont limité les dégâts. À Cotonou, pour la 3ème journée des éliminatoires, les Guépards du Bénin étaient menés 1-0 avant la pause, après l’ouverture du score précoce signée Gibert Mugisha (1-0). Alors que le Rwanda s’était retrouvé à 10 à partir de la 61e minute, après l’expulsion de Hakim Sahabo, les Béninois ont dû attendre la 82e minute et le but de Steve Mounié pour recoller au score et marquer un premier point dans cette course à la CAN 2024. Quart de finaliste en 2019, mais absent de la dernière édition, le Bénin a du pain sur la planche pour une nouvelle participation à une phase finale.