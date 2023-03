Ligue 1: Lyon condamne les comportements racistes visant Houssem Aouar

Le milieu de terrain offensif de Lyon Houssem Aouar, le 1er aout 2020 au Stade de France AFP/Archives

RFI

L'Olympique lyonnais a condamné mercredi 22 mars les sifflets et insultes racistes qui visent son milieu de terrain Houssem Aouar, après le choix de ce dernier de représenter sportivement l'Algérie. Entré en cours de jeu contre Nantes (1-1), vendredi dernier au Groupama stadium, Aouar (24 ans) avait été sifflé alors que des supporters avaient entonné la Marseillaise pour marquer leur désapprobation de son choix. Il est par ailleurs l'objet d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. « Le football est universel », a déclaré l'OL dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Le club « condamne la haine » et apporte son soutien à « Houssem Aouar ainsi qu'à toutes les personnes victimes de racisme et d'actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine ». Aouar, produit de la formation lyonnaise, a officialisé le 16 mars sa décision de représenter sportivement l'Algérie après avoir été international espoirs français et avoir obtenu une sélection avec l'équipe A.