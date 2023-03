Eliminatoires CAN 2024: bonne opération pour la Zambie, le Ghana et le Soudan du Sud

La Zambie, le Ghana et le Soudan du Sud ont remporté ce jeudi 23 mars leur rencontre comptant pour la troisième journées des éliminatoires de la CAN 2024 qui se jouera en Côte d'Ivoire.

La Zambie, qui avait remporté la CAN 2012, a fait une bonne opération en battant le Lesotho (3-1). C’est pourtant son adversaire du jour qui a ouvert le score à la 33e minute grâce à Tshwarelo Bereng. Mais les Zambiens ont ensuite inscrit trois buts dont un doublé signé Lameck Banda (53e et 57e). Fashion Sakala avait égalisé à la 37e minute. Avec deux victoires et une défaite, les Zambiens prennent la tête du groupe H, alors que le Lesotho est dernier de la poule avec un seul point. En attendant l’opposition entre la Côte d’Ivoire et les Comores, vendredi 24 mars, la Zambie a fait une bonne opération.

Le Ghana, qui a joué le dernier Mondial au Qatar, a dû attendre le temps additionnel pour s'imposer à domicile face à l’Angola avec un but de Antoine Semenyo (90e+6). Avec cette victoire, le Ghana consolide sa première place dans le groupe E avec 7 points, tandis que l’Angola se retrouve en deuxième position avec 4 points.

Surprise ! Le Soudan du Sud l'a emporté face au Congo. Dans le groupe G, les Congolais se sont inclinés à Brazzaville face (1-2). Peter Chol a ouvert le score pour Le Soudan du Sud (65e), mais les visiteurs se sont retrouvés réduits à dix après l’expulsion de Manyang (73e). Thievy Bifouma a profité d'un penalty pour arracher l’égalisation en fin de rencontre (90e). Sauf que les Sud-Soudanais, ont marqué dans les arrêts de jeu par Tito Okello (90e+6).

