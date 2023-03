Eliminatoires CAN 2024: la Centrafrique bat largement Madagascar

Geoffrey Kondogbia. AFP/Archivos

Texte par : Farid Achache Suivre

La Centrafrique a frappé un grand coup en allant s’imposer à Madagascar ce jeudi 23 mars pour le compte de la troisième journée (3-0). Isaac Ngoma a ouvert le score pour les Fauves à la 36e minute alors que Louis Mafouta, avant-centre à l'US Quevilly-Rouen en Ligue 2, s’est fendu d’un doublé (45e, 79e). Ce succès permet aux hommes de Raoul Savoy d’enregistrer une première victoire dans cette course à la CAN 2024. La Centrafrique n'a jamais participé à une phase finale du plus grand tournoi continental. Quarts de finaliste de l'édition 2019 en Egypte, absents en 2021, les Malgaches vont devoir changer de visage lundi prochain lors du match retour.