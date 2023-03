Eliminatoires CAN 2024: Le Gabon prend la tête de son groupe

Les Gabonais Louis Ameka Autchanga (à gauche) et André Biyogo Poko, lors de la CAN 2022. AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Le Gabon a attendu la fin de la rencontre face au Soudan pour s’imposer à Franceville lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2024 ce jeudi 23 mars (1-0). Lloyd Palun a inscrit le seul but de la rencontre à la 71e minute. L’ancien Niçois a repris victorieusement de la poitrine un centre de Guélor Kanga. Avec 22 tirs dont 6 cadrés, le Gabon a dominé la rencontre et se retrouve pour le moment en tête du I avec 7 points. Les hommes de Patrice Neveu ont trois points d’avance sur le deuxième, la Mauritanie. Le match retour aura lieu lundi prochain à Omdurman.