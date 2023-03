Éliminatoires CAN 2024: la Tunisie et la Guinée équatoriale assurent

Dans le groupe J, la Guinée équatoriale et la Tunisie ont battu respectivement le Botswana et la Libye ce vendredi 24 mars. De quoi rester aux deux premières places de la poule.

La Guinée équatoriale, qui avait organisé la CAN en 2012 et 2015, a pris les devants en ouvrant le score grâce à Saul Coco en première période face au Botswana (20e), réduit à dix à la 53e minute. La Guinée-équatoriale a doublé la mise en seconde période avec Federico Bikoro (66e). Après avoir largement été battu par la Tunisie lors de la première journée (4-0), le Nzalang national avait marqué trois points avec une victoire contre la Libye (2-0). La Guinée équatoriale, qui compte trois participations en phase finale, enchaîne donc avec cette victoire qui lui permet d’envisager une quatrième phase finale en Côte d’Ivoire.

Avec un seul point d’avance sur les adversaires du jour, les Tunisiens, présents au Qatar lors du dernier Mondial, devaient signer une prestation de qualité face à la Libye pour rester en tête de la poule J. Un objectif largement possible, puisque les Aigles de Carthage sont habitués à se qualifier pour la phase finale de la CAN. Youssef Msakni a profité d’un ballon repoussé de la main par le gardien libyen pour ouvrir le score à la 13e minute. Sur penalty, Ali Maaloul a doublé la mise à la 20e minute. En fin de rencontre, les Aigles ont enfoncé le clou lors de cette rencontre à sens unique avec Haythem Jouini (86e). La Tunisie n'a encaissé aucun but depuis le début de cette campagne des éliminatoires.

