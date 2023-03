Éliminatoires CAN 2024: le Nigeria se fait surprendre par la Guinée-Bissau

Victor Osimhen et le Nigeria tenus en échec par la Guinée-Bissau. © REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Grosse sensation à Abuja, le Nigeria qui restait sur deux victoires en deux journées, a été battu chez lui par la Guinée-Bissau (0-1) pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2024. Les Nigérians ont cédé sur un but de Mama Baldé, servi par Opa Sangate dans la première demi-heure de jeu (29e). C’est un vrai coup de massue sur la tête des Super Eagles qui retrouvaient leur public du stade national Moshood Abiola depuis qu'ils avaient échoué à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, face au Ghana (1-1) en mars 2022 au même endroit. « Nous avons peut-être laissé tomber le pays par le passé, mais nous ferons tout pour regagner le soutien des supporters », lançait pourtant l’attaquant Victor Osihmen, à la veille du match. « Nous espérons gagner et nous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations », ajoutait-il. Les Nigérians sont désormais deuxièmes du groupe A derrière la Guinée-Bissau. Ils pourraient prendre leur revanche dans trois jours pour le match retour en terre guinéenne.