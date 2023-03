Éliminatoires CAN 2024: le sourire de l’Ivoirien Sébastien Haller, la soupe à la grimace des Comores

L'attaquant international ivoirien Sébastien Haller lors du match des Éléphants contre l'Algérie, le 20 janvier 2022 à Douala durant la CAN au Cameroun. AP - Themba Hadebe

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

Pays hôte de la CAN 2024, la Côte d’Ivoire s’est imposée à domicile, à Bouaké, face aux Comores ce vendredi 24 mars (3-1). Pour son retour en sélection, Sébastien Haller s’est fendu d’un but de la tête en seconde période (61e). Christian Kouamé avait ouvert le score en première période en signant un second but depuis le début des éliminatoires (29e). En fin de rencontre, la Côte d’Ivoire enfonce le clou en inscrivant son troisième but grâce au Stéphanois Jean-Philippe Krasso (89e). Avec ce succès, les Éléphants prennent la première place du groupe H. Les Comores, qui ont vécu leur première phase finale d’une CAN, en 2022, au Cameroun, vont devoir se remettre en question pour ne pas laisser la Zambie prendre trop de distance lors de la quatrième journée. Les Comoriens ont réduit le score au bout du temps additionnel pour sauver l’honneur, avec Ibroihim Youssouf (90e+3). Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase finale.