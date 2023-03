Éliminatoires de la CAN 2024: un sans-faute pour le Mali et le Burkina

Le Mali et le Burkina ont décroché chacun une troisième victoire en trois journées en venant à bout respectivement de la Gambie (2-0) et du Togo (1-0).

Le Mali, deux victoires en deux matches, pouvait craindre cette rencontre face à la Gambie, quart de finaliste lors de la dernière CAN et qui ne cesse de progresser en Afrique. Mais les Aigles n’ont pas attendu très longtemps pour ouvrir le score, par le Rémois Kamory Doumbia dès la 3e minute, et doucher d’entrée les espoirs des Scorpions. Même s’ils ont été pendant toute la rencontre sous la menace des Gambiens, les Maliens ont géré la partie avant de doubler la mise dans les arrêts de jeu sur un penalty d’Adama Traore "Malouda" (90e+3). Cette troisième victoire en autant de rencontres leur permet d’envisager la deuxième partie des éliminatoires avec sérénité et de caracoler en tête du groupe G.

Le Burkina Faso dans le groupe B est dans la même situation, mais la victoire a été longue à se dessiner pour les Étalons qui sont tombés sur une coriace équipe du Togo. Il a fallu attendre les derniers instants du match pour voir Tapsoba libérer les siens grâce à un but à la 87e minute.

Dans l’autre match de ce groupe, le Cap-Vert a raté une belle occasion face à l’Eswatini en concédant le match nul à domicile (0-0). Les Requins bleus n’ont pas pu se défaire de teigneux swazis qui décrochent son deuxième point à l’extérieur après avoir tenu en échec le Togo à Lomé (2-2) lors de la première journée. Les Burkinabé restent seuls en tête avec 5 points d’avance sur le deuxième, le Cap-Vert.

