Football: devant leur public, les Lions de l'Atlas visent haut face au Brésil

La sélection marocaine affronte l'équipe du Brésil lors d'un match amical de prestige, ce 25 mars à Tanger. Dans la foulée de leur parcours historique à la Coupe du monde au Qatar, les joueurs de Walid Regragui veulent poursuivre leur bonne dynamique et réussir leur rentrée devant le public marocain.

Avec notre correspondant à Tanger, Victor Mauriat

C'est une rencontre de prestige aux allures de fête qui attend la sélection marocaine, ce 25 mars à Tanger. Trois mois après leur superbe parcours à la Coupe du monde au Qatar, les Lions de l’Atlas effectuent leur rentrée devant leurs supporters lors d'un match amical face au Brésil. Et dans un stade Ibn-Batouta qui devrait afficher complet avec plus de 60 000 billets déjà vendus, les joueurs de Walid Regragui entendent bien faire honneur à leur réputation acquise au Mondial.

Romain Saïss, le capitaine de la sélection marocaine, affiche clairement les ambitions de son équipe : « Ça va être un joli match, contre l'une des meilleures équipes au monde. On est dans la continuité de ce qu'on a fait à la Coupe du monde et c'est l'occasion de pouvoir célébrer notre parcours au Qatar avec nos supporters. Pour que la fête soit réelle et réussie, il faut qu'on fasse un bon match et qu'on remporte la victoire. Le Qatar, c'était hier et c'est passé maintenant. Il faut se tourner vers l'avenir parce qu'il y a des échéances importantes qui arrivent. On a augmenté notre niveau de jeu et le niveau du football marocain. Ces standards doivent maintenant être le strict minimum. Il faut continuer à aller vers l'avant et ça passe déjà par un gros match face au Brésil ».

La dynamique positive du football marocain

Vaincre la Seleção ne sera pas chose aisée. Mais le Maroc, première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde, veut continuer sur sa lancée. Et les supporters Tangérois ne se privent pas de rêver grand pour leur équipe nationale. « Je suis content et fier de mon pays et de son parcours à la Coupe du monde. J'espère qu'on continuera ainsi avec Regragui. Ce soir, on peut gagner 1-0 ou 2-0 pourquoi pas ? », confie un jeune supporter aux abords du stade.

Le football marocain se projette d'ailleurs déjà vers l'avenir, puisque que le roi Mohammed VI a annoncé le 14 mars dernier que le Maroc se joignait à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde 2030. Une nouvelle qui a ravi les supporters marocains et représente une belle promesse d'avenir pour le pays : « Je suis hyper content que le Maroc joue contre le Brésil. Arriver en demi-finale de la Coupe du monde, c'était un exploit. J'espère qu'on va continuer sur la même lancée jusqu'au prochain Mondial en 2026. Et jusqu'à celui de 2030 qu'on organisera chez nous ! » En attendant, la fête devrait être totale ce soir à Tanger.

