Éliminatoires CAN 2024: le Ghana évite le piège angolais, la Centrafrique se positionne

Le Ghana a décroché un match nul important sur la pelouse l’Angola (1-1) qui lui permet de rester en tête de la poule E où la Centrafrique a marqué des points précieux en éliminant Madagascar (2-0).

Le Ghana a eu chaud à Luanda. Les Black Stars ont été menés pendant 20 minutes par des Angolais qui sont passés pas loin de l’exploit après avoir ouvert le score sur penalty par Lucas Joao (51e). Les joueurs de Chris Hughton ont eu le bonheur d’égaliser à 20 minutes de la fin grâce à Osman Bukari servi par Joseph Paintsil entré à l’heure de jeu (60e). Ce n’est pas cher payé pour André Ayew et les siens qui récoltent quatre points sur la double confrontation contre l’Angola, surtout quand on repense au but d’Antoine Semenyo inscrit dans les arrêts de jeu lors du match aller (90+6).

Le Ghana reste ainsi en tête de cette poule E, mais la qualification est loin d’être acquise même si une victoire à Madagascar lors de la 5e journée le qualifiera. Car Madagascar, battu pour la troisième fois en quatre journées, est désormais éliminé de la course à la qualification de la CAN 2024. Les Barea se sont inclinés en Centrafrique (0-2), quatre jours après avoir perdu à domicile devant les mêmes Fauves (0-3). Avec un doublé (40e, 82e), Louis Mafouta a été le bourreau de Barea.

En tout cas, pour la Centrafrique, l'espoir est grand pour une première qualification à la CAN après s’être relancée lors de ces deux dernières journées. Les hommes du sélectionneur Raoul Savoy comptent 7 points et sont juste derrière le Ghana, leader. La 5e journée va être décisive pour Kondogbia et les siens qui vont s’accueillir l’Angola: un succès les enverra à la CAN.

