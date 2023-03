Éliminatoires CAN 2024: le Nigeria remet les pendules à l’heure à Bissau

Moses Simon, buteur décisif pour le Nigeria face à la Guinée-Bissau. AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

Texte par : RFI Suivre

Surpris il y a quatre jours à Abuja (0-1) par la Guinée-Bissau, le Nigeria s’est vengé (1-0) au match retour ce lundi 27 mars pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024. Moses Simon a inscrit l’unique but de la partie sur penalty à la demi-heure de jeu (30e). Malgré un duo d’attaque composé de Victor Osimhen et de Terem Moffi, les Super Eagles n’ont pas pu alourdir la marque face à une teigneuse formation lusophone. Pour autant, l’essentiel est fait pour les Nigérians qui reprennent les choses en main dans ce groupe et s’installent à nouveau en tête devant la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Sao Tome-et-Principe est quasi éliminé.