Éliminatoires CAN 2024: Madagascar éliminé, la Centrafrique peut y croire

Texte par : RFI Suivre

Battu pour la troisième fois en quatre journées, l’équipe de Madagascar est désormais éliminée de la course à la qualification de la CAN 2024. Les Barea se sont inclinés en Centrafrique (0-2) ce lundi 27 mars lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2024, quatre jours après avoir perdu à domicile devant les mêmes fauves (0-3).C'est une nouvelle désillusion pour Madagascar qui avait déjà raté la CAN 2022 après avoir atteint les quarts de finale en 2019 pour sa première et seule participation à une CAN. De son côté, la Centrafrique peut garder espoir pour une première qualification à la CAN après s’être relancée lors de ces deux dernières journées. Les hommes du sélectionneur Raoul Savoy comptent 7 points et sont même leaders provisoires de la poule E en attendant la rencontre Ghana-Angola.