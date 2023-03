Eliminatoires CAN 2024: la Guinée efficace face à l’Ethiopie

Le joueur guinéen Naby Keïta entouré de ses coéquipiers lors d'une séance d'entraînement à Alexandrie lors de la CAN 2019. © AFP - GIUSEPPE CACACE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Avec le même onze de départ qu’il y a trois jours, la Guinée s’est une nouvelle fois imposée face à L’Ethiopie. Le Syli national, qui l’avait emporté 2-0 à l’aller, a de nouveau battu les Ethiopiens 3-2. Dès la quatrième minute, Naby Keita s’est fendu d’un but sur une passe décisive de Francois Kamano. Canaan Markneh a égalisé avant la fin de la première période (34e). Après avoir été buteur, Naby Keita s’est mué en passeur pour Ilaix Moriba (46e). La Guinée a ensuite inscrit un troisième but grâce à l’attaquant du Paris FC, Morgan Guilavogui (70e). L'Ethiopie a une nouvelle fois réduit le score en fin de rencontre avec Kitika Jemma (90e+5). La Guinée, qui prend la tête du groupe D, se rapproche à grands pas d’une nouvelle qualification pour une phase finale de la CAN.