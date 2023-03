Éliminatoires CAN 2024: bons résultats pour la Guinée équatoriale, l’Égypte et le Cap-Vert

L'attaquant égyptien Mohamed Salah, le 30 janvier 2022 face au Maroc, lors de la CAN au Cameroun. AP - Sunday Alamba

La Guinée équatoriale s’est imposée au Botswana ce mardi 28 mars (3-2). Emilio Nsue a ouvert le score pour la Guinée équatoriale à la 13e minute. Lebogang Ditsele a marqué contre son camp (40e) et Alex Balboa a inscrit le troisième but du Nzalang Nacional. Le Botswana, qui a marqué grâce à Mbatshi Elias et Kabelo Seakanyeng, ne pourrait plus prétendre à un ticket pour la phase finale en cas de victoire ou de match nul de la Tunisie dans la soirée. L’Égypte a déroulé 4-0 à l’extérieur face au Malawi (4-0). Tarek Hamed a ouvert le score suite à une remise en retrait de Mohamed Salah (4e). Ensuite Omar Marmoush s’est illustré (16e) avant Salah (20e), et Zizo (49e). Les Pharaons reprennent ainsi les commandes du groupe D, à égalité avec la Guinée. Après avoir été tenus en échec à domicile par l’Eswatini (0-0), le Cap-Vert s’est imposé 1-0 avec un but de Ryan Mendes (56e). Ce succès permet aux Requins Bleus de rester dans la course avec la deuxième place du groupe B, derrière le Burkina Faso.