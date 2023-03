Éliminatoires CAN 2024: l’Afrique du Sud bat le Liberia et se qualifie

Une victoire et la porte de la CAN s’ouvre pour l’Afrique du Sud. Les Bafana Bafana ont en effet validé leur qualification pour la CAN ivoirienne grâce à leur première victoire dans ces éliminatoires. Dans la poule K réduite à trois équipes après la disqualification du Kenya, les Sud-Africains n’ont eu à battre que le Liberia (2-1) pour assurer leur ticket. Deuxièmes, dernière le Maroc, les Sud-Africains, avec quatre points, sont sûrs de terminer à cette place, même si le Liberia s’imposait face aux Lions de l’Atlas lors de son dernier match. Les Lone stars ne pourront pas compter plus de quatre points au classement, et le cas échéant, la différence de buts particulière jouera en faveur de Bafana Bafana.