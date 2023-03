Éliminatoires CAN 2024: la Tunisie s’impose en Libye et valide sa qualification

Les joueurs tunisiens lors de la CAN 2022 au Cameroun. (Illustration).

Grâce à son succès en Libye (1-0), la Tunisie s’est qualifiée pour la CAN 2024 à deux journées de la fin. Les Libyens, eux, voient la Côte d’Ivoire s’éloigner.

Publicité Lire la suite

La Tunisie va disputer sa 21e CAN en Côte d’Ivoire, une sorte d’habitude et de savoir-faire quand vient l’heure des éliminatoires. Encore une fois, les Aigles de Carthage n’ont pas perdu de temps pour valider leur ticket pour la Coupe d’Afrique. Mardi au stade des Martyrs de février à Benghazi, les Tunisiens ont fait preuve de sérieux et ont assumé leur statut en dominant d’entrée leurs hôtes.

Dès le premier quart d’heure passé, les hommes de Jala Qaderi ont ouvert le score grâce à Haythem Jouini (16e) qui reprenait d’une tête décroisée un corner d’Ali Maaloul.

Lee Aigles de Carthage ont eu plusieurs fois l’opportunité de corser l’addition, mais sont tombés sur un portier en état de grâce, Muad Allafi, qui a remporté pas moins de trois face-à-face devant les attaquants tunisiens.

Malgré ce petit score, les champions d’Afrique 2004 n’ont pas eu à trembler lors de cette rencontre, sauf peut-être quand des dizaines de bouteilles d’eau se sont mises à tomber des tribunes pour les viser. L’essentiel était déjà fait, une troisième victoire en quatre matches et surtout cette qualification décrochée dès la quatrième journée. Les Tunisiens pourraient être accompagnés dans cette poule J par la Guinée-équatoriale, deuxième, à six longueurs devant la Libye, désormais mal en point.

🇹🇳 LA TUNISIE SE QUALIFIE EN #TotalEnergiesAFCON 2023 🦅



Les ‘Eagles’ joueront dans la compétition pour la 21ème fois 🏆 #TotalEnergiesAFCONQ2023 | @FTF_Officielle pic.twitter.com/vEuUzaSqmP — CAF - FR (@caf_online_FR) March 28, 2023

CAN 2024 Qualifications : Calendrier, résultats, classements

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne