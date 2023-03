Éliminatoires CAN 2024: le Burkina Faso décroche son ticket pour la Côte d’Ivoire

Le capitaine du Burkina Faso, Bertrand Traoré, avant la demi-finale de la CAN face au Sénégal au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le 2 février 2022.

Quatre rencontres, trois victoires et un nul. Avec dix points, le Burkina Faso est qualifié pour la phase finale de la CAN en Côte d’Ivoire l’année prochaine.

Après avoir arraché la victoire sur le fil à l’aller (1-0), les Étalons ont fait match nul ce mardi 28 mars à Lomé (1-1). Dango Ouattara a ouvert le score à la 12e minute, alors que Kodjo Laba a égalisé pour le Togo à la 26e minute. Avec la défaite de l’Eswatini face au Cap-Vert (0-1) dans la journée, Le Burkina Faso était assuré d’obtenir sa qualification en cas de victoire ou de match nul.

Lors de la première manche, la victoire avait été longue à se dessiner pour les Étalons qui étaient tombés sur une coriace équipe du Togo. Il avait fallu attendre les derniers instants du match pour voir Edmond Tapsoba, défenseur central du Bayer Leverkusen, libérer les siens grâce à un but à la 87e minute. Les Étalons avaient fait le plein de confiance à l’automne dernier en enchaînant trois victoires en matchs amicaux. Ils avaient battu la RD Congo, les Comores et la Côte d’Ivoire, pays-hôte de la prochaine CAN.

Le Burkina Faso est habitué aux phases finales ces dernières années. Finalistes en 2013 et demi-finalistes en 2017 et 2021, les Étalons seront certainement encore à la hauteur de l’événement en Côte d’Ivoire.

