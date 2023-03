Éliminatoires CAN 2024: le Sénégal se qualifie au Mozambique, le Mali bloqué en Gambie

Comme lors du match aller, Boulaye Dia, servi par Sadio mané, a marqué contre le Mozambique. AFP - JOHN WESSELS

Texte par : Ndiasse Sambe Suivre 2 mn

Vainqueur du Mozambique à Maputo (1-0), le Sénégal a décroché sa quatrième victoire en quatre journées et assuré sa qualification pour la CAN ivoirienne. Le Mali, battu en Gambie (0-1), rate le coche et relance son adversaire du jour.