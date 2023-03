Éliminatoires CAN 2024: le Rwanda et le Bénin se quittent sur un nul

L'international béninois Jodel Dossou lors du quart de finale de la CAN 2019 face au Sénégal, le 9 juillet. MOHAMED EL-SHAHED / AFP

Une dernière rencontre comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 était au programme ce mercredi avec le Rwanda face Bénin à Kigali ce mercredi 29 mars. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1). Le Bénin a ouvert les score en seconde période avec Jodel Dossou (58e). Thierry Manzi a égalisé à la 71e pour le Rwanda. Les Rwandais et les Béninois sont respectivement 3e et 4e du groupe L, où le Sénégal est déjà qualifié.