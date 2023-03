Foot: quels sont les Africains les mieux payés de Ligue 1?

Le Marocain Achraf Hakimi, l'Ivoirien Eric Bailly, et le Congolais chancel Mbemba sont les Africains les mieux pays de Ligue 1.

Avec un peu plus d’un million d’euros de salaire mensuel, le Marocain Achraf Hakimi est le joueur africain le mieux payé du championnat de France de football, selon le journal L’Équipe.

Il y a le PSG et les autres. Avec 11 joueurs sur les 30 mieux payés du championnat de France, le richissime club parisien trône au sommet des rémunérations en Ligue 1. Dans ce classement, dévoilé chaque année par le journal L’Équipe, le premier Africain est le Marocain Achraf Hakimi, à la sixième place, avec 1,08 million d’euros, loin des émoluments du trio Mbappé (6 millions d'euros), Neymar (3,6 millions) et Messi (3,3 millions).

Le Lion de l’Atlas creuse tout de même l'écart avec ses voisins du podium africain, l’Ivoirien Éric Bailly (450 000 euros) et son coéquipier à l’OM Chancel Mbemba (320 000 euros). Dans le top 10 des Africains les mieux pays figurent trois Ivoiriens (Bailly, Nicolas Pépé et Seko Fofana). Après les départs du championnat de France d'Idrissa Guèye et Abdou Diallo, un seul joueur représente le Sénégal dans ce classement : Krépin Diatta.

À noter le grand bond du Nigérian Terem Moffi qui émargeait à moins de 100 000 euros à Lorient et qui touche désormais 275 000 euros après son transfert à Nice.

Le Top 10 des joueurs africains les mieux payés de Ligue 1 (en euros)

1. Achraf Hakimi (PSG/Maroc) 1 083 000 €

2. Eric Bailly (OM/Côte d’ivoire) 450 000 €

3. Mbemba (OM/RD Congo) 320000 €

4. Nicolas Pépé (Nice/Côte d’Ivoire) 300 000

5. Terem Moffi (Nice/Nigeria) 275 0000

6. Toko Ekambi (Rennes/Cameroun) 270 000

7. Krépin Diatta (Monaco/Sénégal) 200 000

8. Seko Fofana (Lens/Côte d’Ivoire) 190 000

9. Andy Delort (Nantes/Algérie) 180 000

10. Wahbi Khazri (Montpellier/Tunisie) 180 000

