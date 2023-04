Cameroun: pourquoi le football des Lions indomptables est mal en point?

Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les Lions indomptables, éliminés au premier tour de la dernière Coupe du monde, ont été battus mardi dernier par la Namibie (1-2) en éliminatoires de la CAN. La sélection féminine, les sélections intermédiaires et même les clubs engagés en compétitions africaines ne brillent pas non plus. De quel mal souffre en ce moment le football camerounais ? Diagnostic.