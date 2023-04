Foot: les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe CAF

Les dernières journées des Coupes africaines des clubs se sont disputée ce week-end. On connaît les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération (CAF). Le tirage au sort est prévu mercredi 5 avril.

L’Algérie et le Maroc vont dominer, en présence, les quarts de finale de la Ligue des champions avec deux clubs représentés par pays. Les Algériens courent derriere le tropée depuis 2014 et le sacre de l’ES Sétif. Le tenant du titre, Wydad Casablanca, est bien là pour défendre son trophée et sa plus grande menace sera son voisin, Raja Casablanca, meilleure équipe des poules avec 5 victoires et un match nul en six journées. Recordman des titres (10) et finalistes des trois dernières éditions, Al Ahly a failli passer à la trappe. Le club égyptien s’est en effet qualifié pour les quarts grâce à sa victoire lors de la dernière journée face à Al-Hilal (3-0). Les Tanzaniens de Simba apparaissent un peu comme les petits poucets de ces quarts de finale, même si l’équipe, championne de Tanzanie, a déjà disputé une demi-finale en Ligue des champions en 1974.

En Coupe de la Confédération, l’absence du tenant du titre, le RS Berkane, laisse la voie libre aux multiples prétendants. Ce ne sera pas le TP Mazembe, vainqueur en 2016 et 2017. Le club congolais a disputé une piteuse phase de groupe avec une seule victoire et cinq défaites consécutives. La omposition de ces quarts est plus homogène avec 8 pays représentés. Difficile de sortir un favori tellement aucune équipe n’a survolé la phase de poule.

Ligue des champions : les équipes qualifiées en quarts de finale

CR Belouizdad (Algérie), Espérance Tunis (Tunisie), JS Kabylie (Algérie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja CA (Maroc), Simba SC (Tanzanie), Wydad AC (Maroc), Al Ahly (Egypte).

Coupe de la Confédération : les équipes qualifiées en quarts de finale

Rivers United (Nigeria), ASFAR Club (Maroc), US Monastir (Tunisie), Asec Mimosas (Côte d'Ivoire), Marumo Gallants (Afrique du Sud), Young Africans (Tanzanie), Pyramids FC (Égypte), USM Alger (Algérie).

