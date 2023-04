CAN 2025: le Bénin, candidat à l’organisation, a reçu la visite d’inspection de la CAF

Des supporters du Bénin lors de la CAN 2019. (Image d'illustration). OZAN KOSE / AFP

Après avoir retiré à la Guinée l'organisation de la CAN 2025, la CAF cherche un nouveau pays organisateur. Elle a ainsi entamé la semaine dernière ses visites d'inspection au sein des pays candidats : la Zambie la semaine dernière, puis le Maroc et l'Algérie avant de finir sa tournée ce week-end au Nigeria et ce lundi 03 avril au Bénin. Les deux pays ouest-africains qui présentent une candidature commune.