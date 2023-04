Ligue 1: le Nigérian Terem Moffi, l’atout de l’OGC Nice pour la course à l’Europa League

Opposé au PSG ce samedi 8 avril, le club azuréen compte s’appuyer sur son buteur nigérian qui monte en puissance depuis son arrivée cet hiver, en provenance de Lorient.

« C’est un vrai plaisir et une fierté d’être ici ». Terem Moffi le répète à l’envi : l’OGC Nice a toujours été sa priorité et il a tenu à préciser cette semaine en conférence de presse qu’il n’avait « jamais été proche d’un accord avec l’OM ». De quoi s'attirer un peu plus les faveurs des supporters niçois à l’heure de recevoir le PSG à l’Allianz Arena.

Une rencontre qui arrive au bon moment, alors que les coéquipiers de Lionel Messi vivent une fin de saison monotone et restent sur deux défaites de suite en championnat. Surtout, les Niçois, huitième au classement, voudront oublier leur nul sur la pelouse d’Angers, lanterne rouge de Ligue 1 lors de la dernière journée de championnat.

Transfert le plus cher de Nice

Cette rencontre face au leader parisien doit également valider la bonne passe de leur attaquant vedette de 23 ans, qui été le transfert le plus onéreux du club. Lors du mercato hivernal, Ineos, le groupe britannique propriétaire de l’OGC Nice, a déboursé quelque 25 millions d’euros (plus 5 millions en bonus) pour arracher Moffi à Lorient et devancer l’intérêt de l’OM ou de clubs du championnat anglais.

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives lors des sept derniers matchs, le Super Eagle a pris le temps de digérer son transfert après des débuts mitigés où il est resté mutique face aux cages, loin des statistiques de sa première partie de saison, ponctuée de 12 buts en 18 rencontres avec les Merlus. « J’ai dû m’adapter à mes nouveaux coéquipiers. On peut toujours progresser dans le foot, je ne suis pas le joueur parfait. Lors des premiers matchs, je n’étais pas au mieux. Il faut que je trouve encore des repères avec mes milieux et que je sois plus performant entre les lignes », tentait-il de justifier cette semaine dans le quotidien local Nice-Matin.

Son nouvel entraîneur Didier Digard ne disait pas autre chose en février, au moment de l’arrivée du colosse de 1,88 m : « On a eu dix séances d'entraînement avec Terem, ça fait quand même très peu, a rappelé l'entraîneur. Il faut créer des automatismes. Je sais qu'il y a beaucoup d'attente de la part du public. Mais nous, staff, on est très heureux de ce qu'il fait. On sait que ça demande du temps. Il est travailleur, il est au service de l'équipe. Sincèrement, c'est positif. Tout le monde espère le voir marquer, mais avec ce qu'il nous montre, je suis très content ».

Tête de gondole

Le joueur au parcours atypique assume dorénavant son nouveau statut, celui de tête de gondole du projet porté par Ineos, qui veut faire de Nice l’un des clubs qui compte en France. Depuis cet hiver et son nouveau contrat, Terem Moffi est désormais le cinquième joueur africain le mieux payé de Ligue 1, selon le quotidien L’Équipe. Un témoignage de la confiance accordée par les dirigeants niçois à leur numéro 9.

Lors de la rencontre à guichets fermés face au PSG ce soir, Moffi aura à cœur de se montrer à la hauteur de cette confiance, lui qui aime briller face au club de la capitale, avec trois buts marqués lors de ses quatre derniers duels face à Paris sous le maillot de Lorient. Outre l’objectif collectif de se rapprocher d’une place européenne, Terem Moffi peut, lui, réduire l’écart avec le meilleur buteur du championnat Kylian Mbappé, présent ce soir de l’autre côté de la pelouse de l’Allianz Riviera.

