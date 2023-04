CAN 2027: la Fédération sénégalaise de football attend la décision des autorités pour candidater

Les joueurs sénégalais célèbrent leur titre de champions d'Afrique remporté après leur victoire face à l'Égypte en finale de la CAN 2022, le 6 février 2022 à Yaoundé. © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, s'est exprimé ce dimanche 16 avril au sujet de l'éventuelle candidature du Sénégal pour l’organisation de la CAN 2027. Alors que la Confédération africaine de football (CAF) doit désigner les pays-hôtes des éditions 2025 et 2027 en même temps, Augustin Senghor a indiqué attendre le feu vert des autorités sénégalaises. « Nous ne savons pas encore si le Sénégal est candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. Une CAN, en termes de symbole, d’engagement et de volonté d’un pays, doit être portée par un gouvernement, par un chef d’État », a-t-il déclaré. « Est-ce qu’il faut se positionner maintenant ? Ce sera aux autorités d’en décider », a-t-il également ajouté.