Football: Dango Ouattara brille avec Bournemouth ce week-end, Katompa Mvumpa punit Dortmund

Le Burkinabè Dango Ouattara célèbre son but pour Bournemouth face à Tottenham au bout du temps additionnel, le 15 avril 2023. © AFP / ADRIAN DENNIS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plusieurs joueurs africains se sont illustrés ce week-end dans les championnats européens, à commencer par le Burkinabè Dango Ouattara qui a arraché la victoire pour Bournemouth face à Tottenham samedi 15 avril, en inscrivant le but le plus tardif (2-3, 90e+5) jamais marqué par son club en Premier League. En Allemagne, au terme d'un match spectaculaire, l'attaquant congolais Silas Katompa Mvumpa a lui aussi marqué au bout du temps additionnel (3-3, 90e+7) pour permettre à Stuttgart de décrocher un match nul face au Borussia Dortmund. En Liga, les Marocains Selim Amallah et Jawad El-Yamiq ont porté Valladolid pour remporter un succès important face à Villarreal (1-2). Du côté de la Ligue 1, le Sénégalais Krépin Diatta a participé à la victoire de l'AS Monaco contre Lorient ce dimanche 16 avril en ouvrant le score (1-0, 14e) et permettant aux Monégasques de rester dans la course au podium. Le Guinéen Issiaga Sylla a également ouvert son compteur avec Montpellier cette saison, malgré la défaite face à Lille (2-1).