Ligue des champions: Ismaël Bennacer dans l’histoire du foot algérien

L'AC Milan, vainqueur de Naples 1 à 0 à l'aller, s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en allant faire match nul 1 à 1 au retour, mardi 18 avril au stade Diego Armando Maradona. L’international algérien fait largement partie de cette performance et inscrit son nom dans le livre d’histoire du foot algérien.

L'AC Milan, grâce à une frappe sèche d'Ismaël Bennacer, avait pris une option sur les demi-finales de la Ligue des champions en remportant le défi physique contre Naples (1-0) en quart de finale aller. Lors du match retour, l’AC Milan a résisté avec un nul (1-1), et l’international entre désormais dans l’histoire du foot algérien.

En effet, ils ne sont pas nombreux à avoir eu la possibilité de jouer une demi-finale de Ligue des champions. Bennacer est le sixième joueur algérien à se qualifier pour le dernier carré de la C1, après Rabah Madjer, Ali Benarbia, Houssem Aouar, Riyad Mahrez et Aïssa Mandi.

« C’est un joueur très fort, très intelligent tactiquement »

Le milieu des Rossoneri fait dorénavant partie de ce groupe restreint après ce duel 100% italien. Après son premier but en Coupe d’Europe but à San Siro lors du match aller, Bennacer était devenu le troisième Fennec à marquer en quarts de finale, en imitant ses compatriotes Rabah Madjer et Riyad Mahrez. « C’est très spécial de marquer à San Siro. C’est un but important pour l’équipe et pour moi. On rêve tous de faire ça. Il va falloir concrétiser au match retour, ce sera compliqué à Naples », disait-il le sourire aux lèvres.

« C’est un joueur très fort, très intelligent tactiquement. C’est un joueur très calme et calme en dehors du terrain, mais il veut mordre le ballon sur le terrain », a commenté son équipier chez les Verts, Faouzi Ghoulam, au micro de Sky Sports.

Sur la pelouse de Naples, au match retour, Bennacer a été particulièrement efficace dans la récupération et la relance. Depuis le début de la Ligue des champions 2022/2023, Ismaël Bennacer a joué huit rencontres et inscrit un but. Le club milanais n’avait plus atteint le dernier carré depuis 2007.

