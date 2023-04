Foot: Riyad Mahrez, un triplé pour envoyer City en finale de la Coupe d'Angleterre

Riyad Mahrez a gardé le ballon du match après son triplé face à Sheffield United. Le 22 avril 2023. REUTERS - CARL RECINE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un triplé de Riyad Mahrez a permis à Manchester City de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Angleterre en dominant aisément (3-0) Sheffield United, club de D2, samedi à Wembley. L’international algérien a ouvert le score sur penalty (40e) avant de doubler la mise en récupérant un ballon au milieu de terrain et d’aller tromper de près le gardien adverse (61e). Cinq minutes plus tard, une bonne temporisation de Jack Grealish sur la gauche de la surface de réparation lui a permis de servir en retrait et à ras de terre Mahrez pour achever son triplé (3-0, 66e) et devenir le premier joueur à réaliser pareille performance à ce stade de la compétition depuis 1958. Le triple buteur s’est confié à la fin de la rencontre : « Cela fait très plaisir (de marquer un triplé). Le plus important est que cela faisait trois saisons de suite que nous arrivions en demie et qu'on perdait. Aujourd'hui, on voulait s'assurer d'aller en finale. Je pense qu'on a fait un bon match. Je ne sais pas lequel de mes buts et le meilleur, mais c'est une bonne prestation collective. (…) Maintenant, on va devoir se concentrer sur le championnat et notre prochain match contre Arsenal (mercredi). On a un très bon groupe et une très bonne équipe et on doit continuer sur notre lancée. »