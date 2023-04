Football: Sadio Mané inscrit son premier but de l’année, mais le Bayern perd

Sadio Mané soulagé après son but face à Mayence. Le 22 avril 2023. REUTERS - HEIKO BECKER

RFI

Il l’attendait depuis près de six mois. L’international sénégalais du Bayern Munich Sadio Mané a inscrit son premier but depuis le 29 octobre, lors du déplacement de son équipe sur la pelouse de Mayence, ce samedi 22 avril. C’est sur un centre de l’arrière gauche de Joao Cancelo que l’ancien joueur de Liverpool a repris le ballon de la tête au second pour ouvrir le score dans cette rencontre comptant pour la 29e journée de Bundesliga. Mais ce 7e but de la saison pour Sadio Mané n’a pas permis à son club de s’imposer, pire, le Bayern a coulé en seconde période, concédant sa quatrième défaite de la saison (3-1). Le club Munichois est désormais sous la menace du Borussia Dortmund, 2e, à deux points des Bavarois, et qui joue ce samedi soir à domicile face à l’Eintracht Francfort..