Coupe de la Confédération: belle opération de l’Usma et de Young Africans

Les joueurs tanzaniens de Young Africans célèbrent leur victoire sur le terrain de Rivers. Le 23 avril 2023. © Courtesy of CAF

Texte par : Ndiasse Sambe Suivre 2 mn

Grâce à leur succès sur le même score (2-0) face, respectivement, au FAR Rabat et Rivers United, l’USM Alger et Young Africans ont pris une bonne option pour la qualification en demi-finales.