CAN 2027: Six pays se portent candidats pour l'organisation

Jeudi 27 avril, la Confédération africaine de football (CAF) a publié une liste de six pays qui ont exprimé leur souhait d'organiser le tournoi continental en 2027.

« La CAF a reçu des déclarations d'intérêt de la part de six pays dans le cadre du processus de candidature pour l’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 », peut-on lire sur le site internet de la CAF.

L’Algérie, le Botswana, l'Égypte, ainsi que le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie pour une candidature conjointe, sont invités à suivre le processus de désignation. La date limite à laquelle les associations membres doivent soumettre leur candidature finale est fixée au 23 mai avec tous les documents de candidature et d'accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés. Les visites d’inspection ont lieu entre le 1er juin et le 15 juillet prochain. La date de l’annonce de la décision finale est à confirmer.

La Namibie s’est retirée de la course à l’organisation alors qu’elle avait envisagé une co-organisation avec le Botswana. L’Algérie postule déjà à l’édition 2025, alors que l’Égypte a abrité la compétition en 2019. Le Sénégal ne sera pas candidat. Pourtant, il y a quelques jours, le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, avait évoqué l’idée d’entrer dans la course.

