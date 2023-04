L1: Ajaccio ouvre une procédure disciplinaire contre l’international algérien Youcef Belaïli

Youcef Belaïli, seul buteur du match Botswana-Algérie (0-1). fadel senna / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'AC Ajaccio a annoncé vendredi 28 avril l'ouverture d'une « procédure disciplinaire » à l'encontre de son milieu de terrain offensif Youcef Belaïli, de nouveau absent de l'entraînement depuis plusieurs jours. « L'AC Ajaccio a constaté l'absence de son joueur, Youcef Belaïli, depuis le mardi 25 avril. Celui-ci ne s'est pas présenté à la reprise des entrainements après le match ACA-Brest. Une rencontre à l'issue de laquelle, le joueur a eu un comportement inapproprié envers nos supporters, ce que l'AC Ajaccio condamne avec la plus grande fermeté », a écrit le club corse dans un communiqué. « Au regard de ces faits fautifs, une procédure disciplinaire est en cours », a ajouté le club corse. Arrivé en Corse au mercato d'hiver, le talentueux Belaïli a d'abord eu un impact positif sur le jeu de l'ACA, avec six buts et trois passes décisives. Mais il avait déjà manqué des entraînements fin-mars, justifiant cette absence par une blessure aux adducteurs lors des matchs de qualification pour la CAN avec l'Algérie. Il avait fait son retour dans le groupe et avait même été titularisé dimanche dernier face à Brest (0-0).