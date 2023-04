Coupe de la Confédération: Mayele, Fiston prodige des Young Africans

© Courtesy of CAF

Grâce à un doublé de Fiston Mayele, les Young Africans de Tanzanie ont fait sensation en allant battre 2-0 les Nigérians de Rivers United lors des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération. L'attaquant congolais en est à 5 buts inscrits dans cette compétition cette saison. Également décisif dans le championnat tanzanien, il est le fer de lance de la formation de Dar es Salam, toute proche de se hisser pour la première fois de son histoire dans le dernier carré d'une compétition africaine.

Avec notre correspondant en RDC, Pascal Mwangala

Mayele, qui veut dire « sagesse » en swahili, et Fiston, comme pour désigner le fils de la sagesse. L’attaquant vedette de 28 ans des Young Africans en Tanzanie est né pour briller loin de ses terres natales.

« Le football à l’extérieur, ce sont des statistiques qui comptent. Ici, en Tanzanie, en une saison et demie, j’en suis à cinquante buts toutes compétitions confondues. Donc je peux dire que j’ai trouvé un championnat qui est sérieux, une équipe qui est sérieuse, avec des supporters fantastiques, incroyables. Ça m’a vraiment motivé. »

« C’est un travailleur, un technicien »

Grosse performance pour celui qui comptait 28 buts en deux saisons, toutes compétitions confondues, chez l'AS Vita Club de Kinshasa jusqu’en 2021. Et depuis, le natif de Mbuji-Mayi, dans le Grand Kasaï, passe pour le patron du club de Dar es Salam, un statut qu’il n’entend pas perdre.

« Je me suis amélioré. À chaque fois, je dois faire ce que je sais faire. À chaque match, je me bats pour marquer et aider mon équipe à gagner le match. »

Timide et assez réservé en public, Fiston Kalala Mayele peut encore faire plus selon Omer Mbayo, son ancien entraîneur chez l'AS Simba de Kolwezi de 2017 à 2018 : « C’est un travailleur, un technicien, il se place très bien, un fin buteur. Il fait ce que vous demandez. Un jour, il jouera au haut niveau ».

International congolais il y a peu, Mayele est pour d’aucun la pièce qu’il faut pour suppléer à l’éventuelle absence de Cédric Bakambu, chez les Léopards de RDC. Auteur d'un doublé lors du quart de finale aller de la Coupe de la Confédération face aux Nigérians de Rivers United (2-0), Mayele entend briller une nouvelle fois lors du match retour ce dimanche 30 avril et hisser les Young Africans dans le dernier carré d'une compétition africaine pour la première fois de leur histoire.

