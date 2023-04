CAN U17: l'Algérie, le Maroc et le Sénégal réussissent leur entrée dans la compétition

Le capitaine de l'Algérie Moslem Anatouf a inscrit un doublé contre la Somalie, le 29 avril 2023. © Courtesy of CAF

L'équipe nationale d'Algérie U17 a parfaitement réussi son entrée dans la compétition en s'imposant contre la Somalie (2-0) dans le groupe A, grâce à un doublé de leur capitaine Moslem Anatouf lors du match d'ouverture le samedi 29 avril. Les Lionceaux de la Téranga ont également remporté leur premier match contre le Congo (1-0) ce dimanche 30 avril, avec le but inscrit par le défenseur Serigne Fallou Diouf. Les jeunes Nigérians ont battu de leur côté la Zambie (1-0) avec un but de Favour Daniel. Le Maroc a renversé l'Afrique du Sud (2-0) avec des buts d'Abdelhamid Ait Boudlal et Adam Hanin en seconde période. À noter que l'équipe du Soudan du Sud a été disqualifiée par la Confédération africaine de football samedi 29 avril, jour du coup d'envoi de la compétition, alors qu'ils devaient disputer le premier match de leur histoire dans le tournoi le 1er mai face au Cameroun. L'instance a révélé que les tests réalisés ont détecté la présence de plus de trois joueurs jugés non éligibles dans leur effectif, entraînant leur disqualification immédiate de la compétition. Le groupe C est donc réduit à trois équipes : Cameroun, Mali et Burkina Faso.