Football: le Sénégalais Boulaye Dia retarde le sacre de Naples avec la Salernitana

Le Sénégalais Boulaye Dia a obtenu le match nul pour la Salernitana contre Naples (1-1), le dimanche 30 avril 2023. © AFP / FILIPPO MONTEFORTE

Texte par : RFI Suivre

L'attaquant sénégalais Boulaye Dia a arraché le match nul pour la Salernitana contre Naples (1-1) en égalisant en fin de rencontre, ce dimanche 30 avril. Ce score retarde la fête prévue par les Napolitains, en tête de la Serie A avec 18 points d'avance, qui auraient pu être officiellement sacrés champions en cas de succès. Cela fait plus de trois décennies que le club attend de remporter un troisième titre de champions d'Italie, après les deux premiers obtenus à l'époque de Diego Maradona en 1987 et 1990. Les Azzurri seront néanmoins sacrés champions lors de leur prochain match de championnat, jeudi 4 mai, s'ils s'imposent face à l'Udinese mais peut-être aussi dès le mercredi 3 mai en fonction des résultats de la Lazio et de la Juventus.