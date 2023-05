Jean-Pierre Nsame, buteur heureux en Suisse, frustré au Cameroun

Champion de Suisse ce week-end avec les Youngs Boys Berne, l’attaquant camerounais Jean-Pierre Nsame brille dans le championnat helvétique depuis des années. Mais en sélection, son histoire est plus contrariée.

En ouvrant le score ce dimanche 30 avril face à Lucerne (5-1), Jean-Pierre Nsame a mis son équipe, Young Boys Berne, sur la voie de la victoire et de l’officialisation d’un nouveau titre de champion. Avec 17 buts en 31 journées, l’attaquant camerounais a encore contribué au 5e titre des Bernois lors des six derniers championnats. Depuis qu'il a débarqué en terre helvétique, le natif de Douala, arrivé très jeune en France, n’en finit pas d’empiler les buts, terminant même meilleur réalisateur du championnat en 2020 (32 buts) et 2021 (19 buts).

Formé au SCO Angers, Jean-Pierre Nsame a connu un début de carrière difficile, plombé par une condamnation de trois ans de prison avec sursis pour violence sur mineur pour avoir secoué sa fille âgée de 5 mois, en 2015. C’est après cette période compliquée qu’il « s’exile » en Suisse et explose sous le maillot du Servette de Genève en deuxième division. Il y inscrit 23 buts en une saison. Depuis son arrivée à Berne en 2016, il est l’attaquant camerounais le plus prolifique en Europe ces cinq dernières années.

Zéro minute au Qatar

Pourtant, son efficacité n’a pas l’air de bien s’exporter en sélection. Le joueur de 30 ans a dû attendre septembre dernier pour être appelé en équipe nationale par Rigobert Song ; 28 minutes de jeu en tout lors des rencontres amicales face à l’Ouzbékistan et à la Corée du Sud.

Et après ? Plus rien. Appelé dans le groupe des Indomptables pour la Coupe du monde 2022, Jean-Pierre Nsame ne dispute la moindre minute au Qatar. Pas même face à la Suisse, une équipe qu’il « connaît bien ». La déception est grande pour Nsame. « Il y a le petit garçon de 7 ans qui rêvait de jouer la Coupe du Monde. Celui-là, il est comblé, confiera-t-il à un site camerounais. Maintenant, il y a le compétiteur, que je suis, qui est forcément frustré. Le coach a fait ses choix, je pense qu’il doit être content. Je repars frustré ».

Aujourd’hui, le lien semble rompu avec la sélection dirigée par Rigobert Song. Après le Mondial, le « Bernois » n’est pas appelé pour la double confrontation face à la Namibie pour les éliminatoires de la CAN 2024, malgré le forfait de Choupo-Moting. En guise de justification, le sélectionneur camerounais, parlant de Danny Namaso (attaquant de Porto) et de Jean-Pierre Nsame, lancera : « Il n'y a pas de problème avec qui que soit, j'ai échangé avec eux, mais ils m’ont demandé d'attendre ».

En attendant, Nsame, qui fête aujourd’hui, 1er mai, ses 30 ans, va continuer à faire le bonheur des supporters de Young Boys Berne.

