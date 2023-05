Ligue des champions: la CAF «ne peut pas tolérer» les incidents en Tunisie et au Maroc

La Confédération africaine de football a fermement condamné ce lundi 1er mai le comportement indiscipliné d'une partie des supporters lors de deux matchs de la Ligue des Champions de la CAF en Tunisie et au Maroc, samedi 29 avril. Il s’agit notamment des rencontres Espérance Sportive de Tunis-JS Kabylie à Tunis et Raja AC-Al-Ahly, à Casablanca.

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a vivement réagi après les incidents de ce week-end et annoncé une enquête et des mesures appropriées après les problèmes qui se sont déroulés à Tunis et à Casablanca. « Nous ne pouvons pas tolérer cela dans le football. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actions indisciplinées de certains supporters. La CAF va confier l'affaire à ses structures judiciaires pour une enquête plus approfondie », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Une supportrice de l’équipe du Raja Casablanca décédée

Samedi soir, aux abords du complexe sportif Mohammed V à Casablanca, plusieurs groupes de supporters du Raja, n’ont pas pu accéder au stade « alors qu’ils avaient des billets ». Des témoins ont évoqué des « affrontements entre des supporters et les forces de l’ordre au moment de l’ouverture des portes du stade ». Des vidéos publiées par des médias locaux montrent de très nombreux supporters tentant d'entrer dans un stade déjà plein, avant que la police n'intervienne pour les éloigner.

Une supportrice de l’équipe du Raja Casablanca, âgée de 29 ans, est décédée alors qu’elle se trouvait aux alentours du complexe, selon la préfecture de Casablanca. Selon une source officielle, la jeune femme a été victime « d’un malaise » et est décédée à l’hôpital. Une enquête judiciaire a été ouverte pour « déterminer les circonstances de l'incident ».

À la fin de la rencontre, une bagarre générale a aussi éclaté dans une tribune entre bandes rivales d’ultras du Raja. Les policiers ont dû intervenir dans les gradins pour faire cesser les affrontements. Le Maroc, qui s'est déclaré candidat pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2025, et a également officialisé le mois dernier sa candidature pour l'organisation du Mondial-2030 - avec l'Espagne et le Portugal -, connait régulièrement des violences entre groupes de supporters.

Incendie dans un couloir d'accès

Toujours samedi soir, cette fois à Tunis, le quart de finale entre l'Espérance de Tunis et la Jeunesse sportive de Kabylie a été interrompu environ 30 minutes. Un incendie s'est notamment déclaré dans un couloir d'accès. Selon la radio Mosaïque et d'autres témoignages, des supporters de l'Espérance ont tenté d'entrer sur la pelouse après la première période, mais des policiers se sont interposés et des heurts ont éclaté.

Des supporters ont renversé des poubelles sur les côtés du stade olympique de Radès et provoqué un incendie dans un couloir d'accès ; des affrontements les ont opposés à la police anti-émeutes, selon ces témoignages.

Un photographe de l'AFP a vu des scènes de saccage dans les tribunes et des tirs de grenades lacrymogènes qui ont recouvert le stade d'une épaisse fumée. Plusieurs policiers ont été blessés par des jets de projectiles, selon ce photographe.

Peu après 21h45 (20h45 TU), le match a enfin pu reprendre devant des tribunes pratiquement vides du côté de l'Espérance. Le club a marqué presque immédiatement un premier but avant que la JSK n'égalise, sans réussir toutefois à se qualifier après avoir perdu le match aller à Alger (0-1).

