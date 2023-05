CAN U17: le Burkina Faso élimine le Cameroun, un choc Maroc-Algérie en quarts de finale

Le Cameroun, tenant du titre, a été éliminé dès la phase de poules de la compétition, le dimanche 7 mai 2023. © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre

Le Burkina Faso a décroché le dernier billet pour les quarts de finale en éliminant le Cameroun (2-1), tenant du titre, dans le groupe C lors du dernier match du premier tour de la compétition, ce dimanche 7 mai à Annaba. Dorinel Yondjo a d'abord ouvert le score pour les Lionceaux (0-1, 61e), avant que les Burkinabès ne renversent le match en deux minutes grâce à l'égalisation de Souleymane Alio (76e, 1-1) suivie d'un doublé (78e, 2-1). Les affiches des quarts de finale sont désormais toutes connues et verront s'affronter le Sénégal contre l'Afrique du Sud et le Maroc contre l'Algérie le 10 mai, ainsi que le Mali contre le Congo et le Nigeria contre le Burkina Faso le 11 mai.