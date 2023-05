Football: le Raja Casablanca sanctionné par la CAF après les incidents en Ligue des champions

Des violences ont éclaté parmi les supporters du Raja Casablanca lors du quart de finale retour de Ligue des champions africaine contre Al Ahly, le 29 avril 2023. © AFP / FADEL SENNA

RFI

La Confédération africaine de football a décidé de sanctionner le club marocain du Raja Casablanca d'une amende de 100 000 dollars (89 200 euros) et d'une interdiction de disputer leurs deux prochaines rencontres d’une compétition africaine à Casablanca, samedi 6 mai. Ces sanctions interviennent suite aux débordements qui ont eu lieu lors du quart de finale retour de la Ligue des champions africaine entre le Raja Casablanca et Al Ahly, le 29 avril au stade Mohammed V, provoquant notamment la mort d'une supportrice du club marocain suite à un malaise. Des incidents violents avaient également éclaté le même jour lors du match entre l’Espérance Tunis et le JS Kabylie. « Les scènes qui se sont déroulées à Tunis et à Casablanca sont inacceptables et nous ne pouvons pas tolérer cela dans le football. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actions indisciplinées de certains supporters », avait déclaré le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba. Suite à son élimination face au club égyptien, ces sanctions ne s'appliqueront que lors des prochaines campagnes continentales du Raja Casablanca.