Football: Mohamed Salah devient le meilleur buteur égyptien de l'histoire

Mohamed Salah a offert la victoire à Liverpool contre Brentford, le samedi 6 mai 2023. © AFP / DARREN STAPLES

Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur égyptien de l'histoire en inscrivant le 314e but de sa carrière sous le maillot de Liverpool lors du match contre Brentford (1-0) le samedi 6 mai, lui permettant de dépasser Hossam Hassan et ses 313 réalisations. Il devient par la même occasion le cinquième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool, égalant les 186 réalisations de la légende Steven Gerrard, ainsi que le premier joueur de Liverpool à marquer durant 9 matches consécutifs toutes compétitions confondues à Anfield avec son 100e but inscrit dans l'enceinte.