CAN U17: le Sénégal en favori, l’Algérie en mission pour les quarts de finale

Les Lionceaux du Sénégal lors de leur victoire face à l'Algérie au premier tour de la CAN U17 2023.

Les quarts de finale de la CAN U17 se jouent mercredi et jeudi. Le Sénégal, équipe la plus impressionnante au premier tour, va croiser l’Afrique du Sud au moment où l’Algérie, sous pression, fera face au Maroc. Mali-Congo et Nigeria-Burkina complètent le tableau.

Le roi est mort, vive le prochain roi… Le Cameroun, tenant du titre, a été piteusement éliminé de la CAN U17 au premier tour en Algérie et a laissé son trône vacant. D’autres Lionceaux, venus du Sénégal, visent désormais le titre à l’entame des quarts de finale. Comme leurs grands de l’équipe A, champions d’Afrique en janvier 2022, leurs aînés qui ont remporté le CHAN en Algérie, et leurs grands frères des U20 couronnés également cette année, les U17 sénégalais rêvent de soulever la Coupe.

Ils ont les armes et l’ont démontré lors du premier tour avec trois matchs, trois victoires, dont une probante 3-0 face au pays-hôte. Le tout avec 7 buts marqués et aucun encaissé. Ce mercredi 10 mai à 16 (TU), les hommes de Serigne Saliou Dia s’avancent donc en favoris devant l’Afrique du Sud, troisième de la poule B et repêchée pour ces quarts de finale.

Algérie-Maroc, un match comme les autres ?

Dans l’autre match de ce mercredi, la tension pourrait s’inviter sur la pelouse avec l’Algérie qui sera face au Maroc (19h). Les relations tendues entre les deux États, qui avaient provoqué le forfait de l’équipe locale marocaine au dernier CHAN, vont-elles se faire sentir sur la pelouse ? Très peu de chance à en croire les sélectionneurs algérien et marocain qui se focalisent sur la qualification en demi-finales, synonyme de ticket pour la prochaine Coupe du monde. « On s’attend à un match difficile. Un derby maghrébin qui va se jouer sur des petits détails, estime Rezki Remane, entraîneur des petits Fennecs. C’est un important rendez-vous qu’on ne doit absolument pas rater. On veut à tout prix se qualifier pour la demi-finale, pour la Coupe du Monde U17 »

« Toutes les rencontres entre les équipes d’Afrique du Nord ont une saveur particulière, c’est des derbys qui se jouent avec beaucoup d’enthousiasme, tout le monde veut gagner, estime Said Chiba, guide des Lionceaux de l’Atlas. Mais après tout, ça reste un match de football. »

Jeudi, le Mali, qui a déjà remporté deux fois la Coupe, sera face au Congo (16h) et le Nigeria jouera face au Burkina pour le dernier match de ces quarts à 19h.

