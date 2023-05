CAN U 17: le Sénégal et le Maroc en demi-finales et qualifiés au Mondial

Le Sénégal, grand favori au titre, a écrasé l’Afrique du Sud (5-0) pour s’ouvrir les portes de la demi-finale de la CAN U17 et se qualifier en même temps pour la prochaine Coupe du monde. Le Maroc a également décroché son ticket en humiliant le pays organisateur, l’Algérie, (2-0).

Les Lionceaux du Sénégal continuent leur ballade dans cette CAN U17 dans le sillage du meilleur joueur actuel de la compétition, leur capitaine et attaquant Amara Diouf. Le joueur de Génération Foot s’est offert un doublé face à l’Afrique du Sud qui n’aura résisté que 35 minutes devant les favoris avant de s’écrouler. Les Lions ont eu du mal en début de match à imposer leur loi aux petits Bafana Bafana, et ce sont ces derniers qui vont les aider en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre contre leur camp (36e et 39e). Les poulains de Serigne Saliou Dia n’en demandaient pas tant voient Mamadou Sadio sceller pratiquement le sort du match avec une troisième réalisation avant la mi-temps (44e).

L’Algérie piteusement sortie de sa CAN

La seconde période fut donc l’occasion pour Amara Diouf de briller encore plus avec un doublé (54e, 72e) pour rester plus que jamais en tête des buteurs de cette CAN U17 (5 réalisations). Le prodige sénégalais est à l’image de cette formation de Lionceaux qui écrase tout sur son passage avec 12 buts marqués en 4 matches et aucun encaissé. Comme leurs ainés, champions d’Afrique ou vainqueurs du Chan ou de la CAN U20, les Lionceaux veulent aussi écrire leur histoire. C’est en bonne voie avec cette qualification sans encombre en demi-finale.

De son côté, le Maroc peut estimer avoir déjà réussi son tournoi après avoir sorti l’Algérie (3-0), pays organisateur, dans un stade de Constantine qui lui était hostile. Les Lionceaux de l’Atlas ont beaucoup mieux géré la pression que leurs adversaires qui n’ont pas pu se remettre de l’ouverture du score de Zakaria Ouazane (28e). Le jeune joueur de l’Ajax Amsterdam va crucifier les petits Fennecs avec un doublé en seconde période (57e) avant qu’Adam Chakir ne mette fin au supplice des hôtes avec un troisième but (86e).

Comme le Sénégal, le Maroc a son ticket pour la prochaine Coupe du monde U17 avec cette place de demi-finaliste. Les deux autres tickets sont réservés aux vainqueurs de Mali-Congo et Nigeria-Burkina ce jeudi.

