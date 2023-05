Coupe de la Confédération: Young Africans prend une bonne option en demi-finale aller

L’équipe tanzanienne de Young Africans a fait un pas vers la finale de la Coupe de la Confédération en s’imposant 2-0 mercredi face aux Sud-Africains de Marumo Gallants en demi-finale aller. Dans la seconde rencontre, l’Asec Mimosas a été tenue en échec par l’USM Alger.

Dans une rencontre entre équipes qui disputaient leur toute première demi-finale de Coupe d’Afrique, Young Africans a mieux géré la pression. Sur la lancée de leur quart de finale convaincant, les joueurs du club basé à Dar es Salam ont réussi un beau coup en gagnant 2-0 devant leurs adversaires sud-africains. Le burkinabè de Yanga, Aziz Ki, a été le bon guide en ouvrant le score après avoir souffert avec son équipe de la résistance adverse. L’équipe de Polokwane a en effet dû céder après l’heure de jeu (64e) sur un but de l’international burkinabè servi par le Congolais Kisinda.

C’est un autre joueur originaire de la RDC qui va corser l’addition et donner de la marge à ses coéquipiers avant le match retour: Fiston Mayélé. Le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération a ainsi réussi une sixième réalisation dans les arrêts de jeu (92e).

La deuxième demi-finale du jour a été plus serrée entre les Ivoiriens de l’Asec et les Algériens de l’USM. Les Abidjanais n’ont jamais su trouver l’ouverture devant une équipe de l’Usma qui avait pourtant encaissé trois buts lors de son quart de finale face au Far de Rabat (4-3). Les joueurs de Mimosas ont cru être arrivés à leurs fins lorsque le jeune attaquant Karamoko Sankara marque à la 28e, mais son but est finalement annulé pour une position de hors-jeu. Tout reste donc à faire pour les hommes de Julien Chevalier.

Les matches retour auront lieu dans une semaine, le 17 mai.

DEMI-FINALES (aller : 10 mai ; retour : 17 mai)

ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) - USM Alger (Algérie) 0-0

Young Africans (Tanzanie) - Marumo Gallants (Afrique du Sud) 2-0

Coupe de la Confédération: le calendrier et les résultats de l'édition 2022-2023

