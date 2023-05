Ligue des champions CAF: un plateau royal pour les demi-finales

Espérance Tunis - Al Ahly et Wydad-Mamelodi. Les demi-finales aller de la Ligue des champions africaine, qui se jouent vendredi et samedi, mettront aux prises quatre clubs sacrés lors des 7 dernières éditions.

Publicité Lire la suite

Le meilleur du foot africain des clubs va se produire ces deux prochains jours et dans une semaine, pour les matches retour. Des demi-finales qui mettent aux prises les vainqueurs des sept dernières éditions. La CAF ne pouvait pas rêver mieux, les suiveurs non plus.

Ce vendredi à 19h TU, l’Espérance de Tunis accueille Al Ahly pour le choc entre habitués des hautes sphères du football, africains de clubs. Mais les Tunisiens devront faire sans leurs supporters après la suspension du stade de Radés suite aux incidents lors du quart de finale face à la JS Kabylie.

Le match reste ouvert entre deux équipes qui ont remporté le trophée deux fois lors des cinq dernières années. Les Tunisiens en 2018 et 2019, les Egyptiens, en 2020 et 2021. Ces derniers sont rompus à la victoire en C1 puisqu’ils ont déjà remporté la Coupe 10 fois, un record, et disputé 15 finales, dont les trois dernières. C’est la troisième fois que les deux clubs s’affrontent en demi-finale de Ligue des champions et Al Ahly mènent par deux victoires à une.

Le précieux Bouly Sambou

Contrairement aux années précédentes, les deux formations n’ont pas été impériales lors de leurs parcours. Les Égyptiens ont même dû attendre la dernière journée de la phase de poules pour arracher leur qualification en quart de finale. Cela a été moins stressant pour les Tunisiens, mais les hommes de Maloul brillent par leur inefficacité offensive avec seulement 10 buts inscrits en 10 matches depuis le début de leur campagne en C1.

Dans la deuxième demi-finale, le Wydad, tenant du titre, reste armé pour rééditer son exploit accompli sous les ordres de l’actuel sélectionneur du Maroc, Walid Regragui. Le club de Casablanca retrouve les Mamelodi Sundowns qu’il a déjà croisé à 10 reprises, mais ce sera seulement la deuxième fois en demi-finale après 2019. S’ils n’ont plus Regragui, les joueurs de Wydad, qui évoleunt au stade Mohamed-V, possèdent Junior Bouly Sambou, attaquant puissant, rapide et surtout buteur. Le Sénégalais de 24 ans est actuellement en tête des meilleurs artificiers de la Ligue des champions avec 7 réalisations.

Pour Sundowns, dernier club de l’Afrique subsaharienne à avoir remporté le trophée (2016), la mission est loin d’être impossible. Les Sud-Africains pourront compter sur leur capitaine et guide Themba Zwane, le seul joueur qui était présent lors du sacre de Mamelodi, il y a maintenant sept ans.

Le programme des demi-finales (TU)

Vendredi 12 mai

Espérance Tunis (TUN) - Al Ahly (EGY) 19h

Samedi 13 mai

Wydad Casablanca (MAR) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 19h

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne