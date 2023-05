CAN U17: le Sénégal et le Maroc valident leur place pour la finale

Après des demi-finales départagées aux tirs au but, le Sénégal a battu le Burkina Faso (1-1, 5-4 après TAB) et le Maroc a éliminé le Mali (0-0, 6-5 après TAB), ce dimanche 14 mai. Les deux équipes s'affronteront pour tenter de décrocher chacune la première CAN U17 de leur histoire.

On connaît désormais les finalistes de cette CAN U17 2023. Au terme de deux rencontres très indécises qui ont donné lieu chacune à une séance de tirs au but, le Sénégal est sorti victorieux face au Burkina Faso (1-1, 5-4 après TAB) et le Maroc s'est qualifié aux dépens du Mali (0-0, 6-5 après TAB).

Le Sénégalais Abdou Fall a d'abord ouvert le score au bout du premier quart d'heure (16e, 1-0), en reprenant le ballon à l'entrée de la surface après une double parade du gardien burkinabé. Les Lionceaux auraient pu se faciliter la tâche en marquant sur pénalty en début de seconde période, mais Amara Diouf a buté sur l'équerre de la cage adverse (51e). Remotivés, les Burkinabés ont finalement égalisé grâce à une énorme frappe de Rachide Ouedraogo (83e, 1-1) qui s'est logée dans le petit filet.

Au coude-à-coude au terme du temps réglementaire, les deux sélections ont dû se départager aux tirs au but. Et le suspense s'est étiré jusqu'au tour du 5e tireur burkinabé, l'attaquant Souleymane Alio, dont la frappe a heurté la transversale adverse. Après un match indécis et serré, le Sénégal arrache la victoire sur le fil face aux Étalons et se qualifie pour la finale de cette CAN U17 2023, la toute première de son histoire dans cette catégorie.

Première finale en CAN U17 pour le Maroc

L'autre demi-finale entre le Maroc et le Mali a également mis du temps à désigner un vainqueur. Les Marocains se sont surtout montrés dangereux sur coups francs, à chaque fois bien exploités par Ait Boudlal devant le but malien avec des tentatives cadrées (23e, 45e) mais pas assez puissantes pour tromper le gardien. Les Maliens se sont aussi procurés quelques bonnes occasions grâce à Ange Martial Tia (32e, 58e), Mahamoud Barry (77e) ou encore Ibrahim Diarra (90e, 90e+7), mais leurs nombreux tirs ont aussi été beaucoup trop imprécis pour inquiéter le portier marocain.

Après la frappe de Gaoussou Koné arrêtée par le gardien marocain, Fouad Zahouani a finalement délivré l'équipe du Maroc lors de la séance de tirs au but en inscrivant le but de la victoire. Les Marocains valident donc à leur tour leur place pour la première finale de leur histoire dans cette catégorie et affronteront le Sénégal pour le titre.

Les résultats des demi-finales

Sénégal - Burkina Faso : 1-1, 5-4 après TAB

Maroc - Mali : 0-0, 6-5 après TAB

Le programme de la suite de la compétition

Match pour la 3e place (18 mai) : Burkina Faso - Mali

Finale (19 mai) : Sénégal - Maroc

